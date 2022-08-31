Минск, 31 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в середине сентября. Об этом шла речь во время их телефонного разговора, передает пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лукашенко также обсудил с Путиным «график дальнейших контактов в целом». Кроме того, они поговорили о белорусско-российских отношениях и ситуации в регионе и мире.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько в эфире ОНТ анонсировал на сентябрь встречу Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, которая также должна пройти во время мероприятий ШОС.