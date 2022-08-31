Тегеран, 31 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Гулям Али Мохаммади, генеральный директор иранских тюрем, заявил, что 95% заключённых в стране составляют иностранные граждане, в основном, из Афганистана, Ирака и Пакистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Он добавил, что 20 афганских женщин также находятся в заключении в Иране, но не уточнил за какие преступления.

Мохаммади заявил, что подавляющее большинство осуждены за незаконный оборот наркотиков, кражи, преступления против личности и незаконный въезд в Иран. По его словам, заключённые в Иране классифицируются по типу совершённого преступления, возрасту и полу.

Однако генеральный директор иранских тюрем не уточнил количество заключённых-афганцев.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличились объёмы миграция афганских граждан в Иран. Недавно посол Афганистана в Иране заявил, что за последний год из Афганистана в Иран мигрировало более миллиона человек.