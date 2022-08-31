Ханты-Мансийск, 31 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске открыта школа №9 на Учхозе с необычными дизайнерскими решениями, построенная по первому в регионе концессионному соглашению. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава столицы Югры Максим Ряшин.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Одна из аудиторий школы в Ханты-Мансийске

Школа рассчитана на 1056 мест. В четырёхэтажном здании размещены бассейн, три спортивных зала, коворкинг-центр, библиотека, актовый зал и более 50 кабинетов.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Школьная столовая

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Школа №9 Ханты-Мансийск

«Сейчас новая школа активно набирает учеников. Уже 90 заявлений подано на зачисление в первые классы. Сформирован административный и педагогический состав», — отметил Максим Ряшин.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Учебный класс

Как ранее сообщало правительство ХМАО, в 2022 году в регионе будут достроены восемь школ на 5647 мест. Это школа — детский сад в деревне Ушья Кондинского района на 80 детей, второй блок школы № 9 в микрорайоне 39 Сургута на 550 мест, школа в микрорайоне Учхоз Ханты-Мансийска, школа в квартале № 25 Нижневартовска на 1125 мест, школа в посёлке Солнечном на 1100 человек и в посёлке городского типа Нижнесортымском на 1100 детей.