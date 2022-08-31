Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Студент военной кафедры одного из петербургских вузов, получив в ходе учёбы допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, вступил в контакт с представителями спецслужб быв. УССР. Эта преступная связь была обнаружена и пресечена сотрудниками ФСБ России.

УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как сообщили 31 августа в пресс-службе управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники госбезопасности получили информацию о намерении этого гражданина РФ совершить преступление, подпадающее под статью 275 Уголовного кодекса РФ — «Государственная измена».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий получены данные о связи указанного лица с представителем СБУ для последующего оказания финансовой и иной помощи добровольческому объединению «Батальйон Слобожанщина», — говорится в сообщении петербургского УФСБ.

Указанный батальон участвует в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной военной операции.

Действия студента, связанные с намерением оказать финансовую и иную помощь иностранной структуре, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создали условия для совершения им государственной измены.

«Органами Федеральной службы безопасности ему объявлено официальное предостережение», — заявили в УФСБ по Петербургу и Ленобласти.