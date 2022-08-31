Москва, , 15:19 — REGNUM В свете перехода к технологическому суверенитету, импортозамещению и необходимости создать российскую IT-инфраструктуру в ближайшие годы будет серьезно расти потребность в инженерных IT-кадрах, в специалистах по микроэлектронике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа сообщила пресс-служба Высшей школы экономики, со ссылкой на подготовленный экспертами ВШЭ дайджест «IT-отрасль: трудовые ресурсы».

Сфера IT (сс) Kevin Ku

«Дефицит IT-специалистов в России есть, но он начался задолго до февраля 2022 года, именно поэтому кафедры по IT-специальностям в стране были самыми открываемыми с точки зрения бакалавриата и магистратуры, — гласит дайджест. — В свете перехода к технологическому суверенитету, импортозамещению и необходимости создать российскую IT-инфраструктуру в ближайшие годы будет серьезно расти потребность в инженерных IT-кадрах, в специалистах по микроэлектронике. Особым вызовом станет формирование благоприятной среды для их подготовки и развития».

По мнению экспертов ВШЭ, в отрасли ИКТ самыми востребованными будут специалисты уровня middle и выше — выпускники профильных факультетов вузов первого эшелона, практики с хорошей базовой подготовкой.

«Краткосрочные образовательные IT-курсы неспособны конкурировать с вузовской подготовкой. Выпускники таких экспресс-программ могут претендовать на рынке лишь на весьма скромные позиции со средним уровнем дохода. Такого рода профподготовка может служить стартом для перехода в отрасль, но, чтобы расти и развиваться в этом направлении, нужно быть готовым повышать свой уровень», — полагают эксперты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стал лидирующим российской экономике.

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