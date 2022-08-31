Москва, , 15:17 — REGNUM Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стал лидирующим российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа сообщила пресс-служба Высшей школы экономики, со ссылкой на подготовленный экспертами ВШЭ дайджест «IT-отрасль: трудовые ресурсы».

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стал лидирующим в экономике, — выяснили эксперты. — За 2015–2021 годы его рост составил 35% против роста ВВП в целом на 7% (в реальном выражении). В 2021 году в секторе ИКТ сохранился тренд предыдущих лет по повышению темпов роста валовой добавленной стоимости: рост в реальном выражении составил 10,8% (против 6,9% в 2020-м и 5,7% в 2019 году) и достиг 3,7 трлн рублей, или 3,2% ВВП. По статистике Росстата, с 2016 года по I квартал 2022 года численность ИКТ-специалистов выросла на 29% — с 1 млн до 1,4 млн человек».

Однако, как уточняют авторы дайджеста, востребованность специалистов продолжает расти, а с ней и дефицит качественных кадров.

«Потребность в IT-специалистах испытывают не только технологические компании, но и многие другие бизнесы, где активно внедряются и развиваются цифровые решения», — сообщают эксперты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что в РФ компании, занимающиеся научными и техническими разработками, должны иметь все льготы, которые действуют для IT-предприятий.

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