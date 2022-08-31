Москва, , 15:17 — REGNUM Депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия») направил министру энергетики РФ Николаю Шульгинову обращение, в котором просит рекомендовать автозаправкам, расположенным на приграничных территориях с Финляндией и Прибалтикой, брать перед продажей бензина у граждан недружественных стран согласие о поддержке ими специальной военной операции, признании Крыма российской территорией и осуждении антироссийских санкций.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванов уже предлагал обязать граждан Финляндии, которые приезжают в России заправлять свои автомобили, подписывать документ о поддержке специальной военной операции.

«Моя инициатива продавать дешевый российский бензин финнам только после того, как те подпишут документ о поддержке специальной военной операции, вызвала среди россиян волну одобрения. Миллионы просмотров новостей в соцсетях, ряд опросов показывал, что до 90% граждан «за». Поэтому принял решение оформить инициативу официально», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

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