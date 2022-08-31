Самара, , 15:21 — REGNUM Капитальный ремонт 21 школы завершается к новому учебному году в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт в одной из школ Удмуртии Telegram-канал главы Удмуртии Александра Бречалова

Отмечается, что 22 школы Самарской области включены в федеральную программу капитального ремонта образовательных учреждений.

Сообщается, что в области к 1 сентября завершается капремонт 21 школы, ремонт в спортивных залах в двух сельских школах, их оснащение спортивным инвентарем для развития школьных спортивных клубов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области 1 сентября пойдут в школу 41,5 тысяч первоклассников. В образовательном центре Южного города будет открыто 28 первых классов.

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