Самара, 31 августа 2022, 15:21 — REGNUM Капитальный ремонт 21 школы завершается к новому учебному году в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что 22 школы Самарской области включены в федеральную программу капитального ремонта образовательных учреждений.
Сообщается, что в области к 1 сентября завершается капремонт 21 школы, ремонт в спортивных залах в двух сельских школах, их оснащение спортивным инвентарем для развития школьных спортивных клубов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области 1 сентября пойдут в школу 41,5 тысяч первоклассников. В образовательном центре Южного города будет открыто 28 первых классов.
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