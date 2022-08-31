Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Белоруссия — частично оккупированная страна. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Литва

Политик обсуждал Белоруссию в контексте возведения Литвой забора на границе. По мнению Ландсбергиса, завершение строительства барьера подготовит Литву на случай «гибридного нападения».

На вопрос, как это отразится на отношениях с официальным Минском глава МИД Литвы ответил уклончиво.

«Это очень хороший вопрос, и я думаю, что он немного более стратегического характера. Знаете, у нас должны быть серьезные дебаты. Какие отношения с Минском? Каких отношений мы хотим с Минском и какого будущего для себя хотел бы Минск? Поэтому я думаю, что без ответа на эти вопросы нельзя ответить на вопрос, который вы поднимаете. Какое политическое будущее Белоруссии? Это ещё независимая страна? Насколько она независима? Если бы был такой термин, мы бы назвали еë «частично оккупированной страной», — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, литовские власти построили на границе с Белоруссией забор с колючей проволокой. Установить ограждение было решено после прошлогоднего наплыва в Литву нелегальных мигрантов из Азии и Африки через территорию Белоруссии.