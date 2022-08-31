Москва, , 15:15 — REGNUM Для объективности контроля Запорожской АЭС России нужно привлечь на атомную станцию независимых экспертов, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк, писатель Дометий Завольский.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко выразил надежду, что предстоящая работа миссии МАГАТЭ «позволит реально оценить ситуацию и развеять те фейки, которые распространяются бывш. УССР и Западом, что Россия сама занимается обстрелами электростанции».

Однако следует учитывать, насколько недоброжелательной к России стала, особенно с 2014 г., позиция различных международных инстанций и негосударственных структур, несмотря на их формальную независимость и беспристрастность.

Можно вспомнить не только подтасовки и волокиту в расследовании гибели на Донбассе малайзийского «Боинга» с преимущественно нидерландскими пассажирами, но и войну ВАДА и МОК против российского спорта, и закрытие в Москве после начала СВО офиса ВОЗ, и откровенно антирусскую позицию «Фейсбука» и «Википедии», ставших орудиями киевской военной пропаганды. Россия имеет все основания, по меньшей мере, не полностью доверять международным структурам, слишком зависимым от западных держав.

В связи с этим будет правильным наряду с работой миссии МАГАТЭ организовать параллельную международную миссию независимых экспертов из числа специалистов по атомной энергетике и ядерной физике.

Уместны в ней также будут военные эксперты и военкоры — но по преимуществу из стран, не входящих в НАТО и ассоциированные структуры. Пользу в спешной организации такой миссии могут оказать запросы по линии Росатома и БРИКС, а также личные контакты российских учёных и журналистов-международников.

Целесообразно, чтобы отдельные члены этой независимой экспертной группы тоже оставались бы на ЗАЭС на продолжительный срок, а новые независимые эксперты и журналисты могли бы в любое время к ним присоединиться.

Не исключено, что работа этой группы может в будущем стать основой для создания новой, более объективной международной организации по вопросам безопасности атомной энергетики». — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители МАГАТЭ направляются из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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