Будапешт, 31 августа 2022, 15:15 — REGNUM Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз гражданам РФ, заявил 31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами.
Вместе с тем ЕС принял решение расторгнуть договор об упрощенном визовом режиме с Россией, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти России активно отслеживает ситуацию с возможными ограничениями на выдачу виз гражданам РФ в страны Евросоюза.
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