Будапешт, , 15:15 — REGNUM Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз гражданам РФ, заявил 31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами.

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«Что касается вопроса о визах — на совете (глав МИД стран ЕС) не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я», — заявил он.

Вместе с тем ЕС принял решение расторгнуть договор об упрощенном визовом режиме с Россией, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти России активно отслеживает ситуацию с возможными ограничениями на выдачу виз гражданам РФ в страны Евросоюза.

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