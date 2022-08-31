Берлин, , 15:35 — REGNUM Немцы не дадут убить свою экономику никому, даже собственному канцлеру, и если нужно, то построят еще и «Северный поток — 3». Об этом ИА REGNUM 31 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Евро. Германия

«Это все тоже сказки, как и водородная энергетика этой зимой. Германия никуда не исчезнет. Ориентироваться надо не на Владимира Демидова, а на того дальновидного государственного деятеля России, который сказал что фюреры приходят и уходят, а немецкий народ и немецкое государство останутся», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что экономически Германия сильна и немецкие предприниматели найдут, как спасти свою экономику. И если экономике страны реально будет угрожать уничтожение, то немцы сначала отправят в отставку канцлера Олафа Шольца, потом наладят диалог с Россией и запустят трубопровод «Северный поток-2», — подчеркнул он.

Тимофей Борисов «Если потребуется, то проложат и «Северный поток-3». Пока такие решения не просматриваются даже на горизонте, но в практичность и здравомыслие немцев я верю. Если они пока еще не сносят свою некомпетентную политическую верхушку, то это означает только одно — жареный немецкий петух их еще не клюнул».

Напомним, что эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов заявил о том, что может наступить момент, когда Германия просто исчезнет с экономической карты Земли.