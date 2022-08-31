Минск, , 15:27 — REGNUM В Белоруссии на процессе по делу о попытке государственного переворота гособвинитель запросил 12 лет колонии для политика Григория Костусева, литературоведа и политтехнолога Александра Федуты, юриста из США Юрия Зенковича. Об этом сообщил Sputnik.

В суде Pixabay.com

Гособвинитель сказал, что основным доказательством вины Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре с целью свержения власти неконституционным путем являются данные оперативного эксперимента.

Прокурор заявил, что считает Юрия Зенковича виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Зенкович признал себя виновным по всем этим статьям и на стадии предварительного следствия заключил досудебное соглашение. Гособвинитель отметил, что Юрий Зенкович выполнил условия сделки со следствием.

По мнению обвинения, Александр Федута «совершил умышленные действия, выразившиеся в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем». Выступая в прениях, прокурор отметил, что Федута искал финансирование для проведения заговора.

Прокурор также заявил, что обвиняемый Григорий Костусев, являясь главой политической партии БНФ, «будучи привлеченным в состав группы заговорщиков обвиняемым Зенковичем, совершил умышленные действия, выразившиеся в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем».

Прокурор заявил, что считает вину Костусева доказанной. Обвиняемый свою вину не признал.

Еще два фигуранта дела — Денис Кравчук и Ольга Голубович, по мнению прокурора, не принимали участия в заговоре, направленном на захват власти неконституционным путем. Для них он запросил по три года колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, Федуту и Зенковича задержали 12 апреля 2021 года в Москве, а Костусева — в Белоруссии по обвинению в попытке госпереворота. В этот же день была задержана Голубович, Кравчук — позже, 26 апреля. Через несколько дней после ареста основных подозреваемых президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы лиц, планировавших покушение на него и его детей, и связал еë со спецслужбами США.