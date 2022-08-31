Москва, , 15:16 — REGNUM Руководство Первого канал приняло решение о закрытии передачи «Давай поженимся». Об этом 31 августа сообщил портал CT News со ссылкой на официальных представителей канала.

Лариса Гузеева Кадр из интервью для интернет-шоу «Скажи Гордеевой»

Последний выпуск шоу был показан в телеэфире в феврале 2022 года, после чего программа пропала из сетки вещания. Стоит отметить, что новость о закрытии вызвала неоднозначную реакцию зрителей, однако многие поддержали решение руководства канала, пожаловавшись на непрофессионализм ведущих передачи.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Москве отменили съёмки новой передачи Андрея Малахова «Малахов». Причиной отмены производства стало отсутствие программы в сетке вещания телеканала «Россия-1» с 5 по 11 сентября 2022 года.

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