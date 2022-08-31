Горловка, ДНР, 31 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Сообщения о полной эвакуации жителей посёлка Пантелеймоновка под Горловкой не соответствуют действительности. Там проживают 5 тыс. человек, завозится продовольствие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько 31 августа в своём телеграм-канале.

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Фейки о том, что Пантелеймоновка якобы пустует, а всё её жители уехали в Россию, распространяются в соцсетях и некоторых телеграм-каналах. В других ложных сообщениях утверждается, что в посёлке — гуманитарный коллапс, нет воды.

«Официально заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер», — написал Приходько.

Он добавил, что из Пантелеймоновки в Россию уехали примерно 500 человек, в основном женщины с детьми. В посёлке живёт 5 тыс. человек, дефицита продуктов нет, магазины работают.

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