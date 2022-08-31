Казань, , 16:15 — REGNUM В Татарии бывшего начальник отдела полиции признали виновным в должностных преступлениях. Мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, его сообщника осудили на три года с отбыванием в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2017 году начальник отдела полиции проводил обыск с последующим незаконным изъятием алкогольной продукции, а также иного имущества и бухгалтерских документов в одном из кафе. После это полицейский через посредника потребовал у предпринимателя 1 млн рублей за прекращение проверок и передал номера банковских карт, на которые требовалось перевести деньги. Предприниматель обратился в правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, виновным в использовании рабского труда признан бывший сотрудник полиции в Татарии. На протяжении нескольких недель экс-полицейский вместе с отцом бесплатно использовал труд одинокого мужчины, систематически избивая его.

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