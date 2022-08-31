Джакарта, , 15:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло 31 августа в 02:06 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 5 км от побережья. Очаг землетрясения залегал на глубине 128 км.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуированные из-за землетрясения жители Индонезии могут вернуться в свои дома.

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