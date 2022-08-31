Иваново, 31 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Лесной пожар у населённого пункта Изотино Южского района Ивановской области полностью ликвидирован, об этом днём 31 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России Тушение природного пожара с воздуха

Борьба с лесными пожарами в регионе ведётся круглые сутки. На данный момент угрозы населённым пунктам нет.

«В тушении пожаров задействовано 12 воздушных судов. На очаги возгорания сброшено 2 тыс. тонн воды», — сообщили в ведомстве.

В регионе создано более 260 километров минерализованных полос, проводится опашка населённых пунктов.

В ликвидации пожаров в Ивановской области задействовано более 1,2 тыс. человек и 160 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары в Южском районе Ивановской области бушуют с 25 августа, наиболее крупный — у населённого пункта Талицы Южского района.