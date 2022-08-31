* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 31 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни в уезде Джагту талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично наказали двух человек по обвинению в краже. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Радикалы обвинили их в причастности к краже автомобиля и нескольких комплектов мобильных телефонов и дали каждому по 30 ударов палками.

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Источники добавили, что во время полевого суда над этими людьми талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали большое количество жителей уездов Джагту и Хугиани, чтобы они наблюдали за наказанием.

Напомним, что радикалы уже проводили полевые суды в некоторых провинциях страны. Не так давно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) судили пятерых человек по обвинению в грабеже и ещё одного человека по обвинению в похищении людей в провинции Джаузджан и публично наказали их.