Уфа, , 15:06 — REGNUM Реконструкцию одной из старейших гимназий Уфы намерены завершить в конце 2022 года. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт школы в Енакиево (ДНР) T. me/lenobladminka

Сообщается, что в текущем году гимназия №115 отмечает свое 55-летие. Ее реконструкция началась в декабре 2021 года, работы идут в рамках нацпроекта «Образование». Работы планируют завершить в конце 2022 года.

Отмечается, что сейчас рабочие монтируют ограждение территории, трубопроводы систем отопления, канализации и водоснабжения, вентиляционного оборудования, также они осуществляют монтаж электрики, отделку помещений, утепляют и облицовывают фасад, асфальтируют и озеленяют территорию.

Сообщается, что в ходе реконструкции будет отремонтировано старое здание 1967 года постройки и построены новые корпуса. В результате площадь гимназии увеличится. В связи с этим увеличится и ее вместимость с 800 до 1225 мест.