Минск, , 15:20 — REGNUM Попытка государственного переворота в Белоруссии в 2020 году не удалась по причине того, что нынешняя власть более или менее устраивает большинство белорусских граждан. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.

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Александра Лукашенко, но в глубине души большинство граждан понимает, что нынешний глава государства — это далеко не худший вариант для республики» Олег Ковалёнок «Два года назад в конце августа мне казалось, что трон под бессменным президентом Белоруссии зашатался, и власть вот-вот сменится. Но большое видится на расстоянии. Сегодня очевидно, что у недовольных граждан не было достаточного количества протестной энергии, чтобы «расправиться с режимом». Даже тем, кто выходил на улицы, было что терять. Это проявилось в их нерешительности и пассивности. Белорусы не были доведены до ручки. В противном случае они бы смели опостылевшую им власть, как это произошло в том же 2020 году в Киргизии. Конечно, в белорусском обществе есть определённая усталость от президента, но в глубине души большинство граждан понимает, что нынешний глава государства — это далеко не худший вариант для республики»

По мнению политолога, настроения в духе «да пусть Лукашенко остаётся» усилились в Белоруссии на фоне текущей турбулентности в Восточной Европе.

«Белорусский официоз всегда представлял Белоруссию островком стабильности в бушующем мире. Сегодня эта пропагандистская картина похожа на реальность, как никогда раньше. У южных соседей идут боевые действия, Европа не знает, как пережить зиму, Россию Запад душит ещё большими санкциями, чем Белоруссию… В такой ситуации когда-то набившая оскомину белорусская стабильность приобретает реальную ценность», — заявил Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года в республике вспыхнули самые массовые за всю историю протесты против действующей власти. Все лидеры протестов находятся в данный момент либо в заключении, либо в эмиграции.