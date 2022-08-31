Минск, 31 августа 2022, 15:20 — REGNUM Попытка государственного переворота в Белоруссии в 2020 году не удалась по причине того, что нынешняя власть более или менее устраивает большинство белорусских граждан. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.
По мнению политолога, настроения в духе «да пусть Лукашенко остаётся» усилились в Белоруссии на фоне текущей турбулентности в Восточной Европе.
«Белорусский официоз всегда представлял Белоруссию островком стабильности в бушующем мире. Сегодня эта пропагандистская картина похожа на реальность, как никогда раньше. У южных соседей идут боевые действия, Европа не знает, как пережить зиму, Россию Запад душит ещё большими санкциями, чем Белоруссию… В такой ситуации когда-то набившая оскомину белорусская стабильность приобретает реальную ценность», — заявил Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года в республике вспыхнули самые массовые за всю историю протесты против действующей власти. Все лидеры протестов находятся в данный момент либо в заключении, либо в эмиграции.