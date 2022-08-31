Москва, 31 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Менеджмент Газпрома старается придерживаться установленной дивидендной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

btr Газопровод

«В июле совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г., но главный акционер в лице государства в итоге выступил против и изъял планируемую к выплате сумму через временное повышение налога.

Возможно, неожиданное решение впервые выплатить промежуточные дивиденды объясняется желанием менеджмента, так сказать, реабилитироваться перед инвесторами за прошлый случай, тем более что уверенные финансовые результаты за I полугодие 2022 года и значительный запас ликвидности вполне позволяют это сделать.

После объявления дивидендов акции стоимость Газпрома существенно выросла, но все же не так сильно, как она упала в конце июля после отказа от дивидендов (хотя величина выплат в обоих случаях сопоставима).

Это может говорить о том, у инвесторов остаются некоторые опасения относительно возможного повторения истории. Однако, скорее всего, на этот раз шансы на утверждение дивидендов высокие», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, акции Газпрома 31 августа на торгах Мосбиржи повышалась на 35,3%, до 275,96 рубля, но затем стоимость несколько откатилась, и бумаги дорожали на 27,5%, до 260,27 рубля.