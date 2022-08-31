Запорожье, Украина, 31 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Киевские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщил 31 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«По предварительным данным, теракт готовился во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа в Энергодаре задержали группу киевских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской АЭС.