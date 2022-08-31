* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 31 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли мирного жителя. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, радикалы сначала арестовали его по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана, а затем убили. Этого человека звали Умид-уль-Хак, он был жителем кишлака Фаранбал.

Источники добавляют, что люди нашли труп Умид-уль-Хака в рисовых полях недалеко от здания уездной администрации.

За последний месяц талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали десятки мирных жителей в уезде Хост-ва-Ференг, судьба их до сих пор неизвестна.