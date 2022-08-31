Токио, , 14:57 — REGNUM Nintendo решила заблокировать читеров (внутриигровых мошенников) в игре Splatoon 3 ещё до её релиза. Об этом 31 августа сообщает портал Kotaku.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее компания провела мероприятие Splatfest, в рамках которого предоставила геймерам возможность загрузить демоверсию третьей игры серии. Некоторые игроки, судя по всему, решили использовать моды (модификации), поскольку античит-система Nintendo начала блокировать их консоли.

Например, она заблокировала устройства геймеров, установивших мод, который позволял пропускать обучение и предоставлял ранний доступ к тестовой локации Splatoon 3, которая является чем-то вроде лобби («комната» для поиска игроков). Таким образом, разработчик дал понять, что модификация файлов игры под запретом.

Напомним, полноценный релиз Splatoon 3 запланирован на 3 сентября 2022 года. Игра представляет собой командный «шутер» (упор в таких играх сделан на огнестрельное оружие), в котором антропоморфные существа сражаются с другими при помощи оружия, стреляющего красками.

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