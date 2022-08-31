Москва, 31 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В условиях сложной ситуации предложение Минстроя РФ о списании долгов за ЖКУ может найти отклик у населения, облегчить экономическое положение части граждан, но есть ряд нюансов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Во-первых, в документе необходимо предусмотреть чёткие временные рамки, в которые может предоставляться данная мера. Это необходимо, чтобы граждане понимали возможность и не рассчитывали на неё постоянно.

Во-вторых, нужно определить источники финансирования ресурсоснабжающих организаций. Допустим, долги списаны, но услуги-то были оказаны, ведь человеку давали воду, свет, газ, на это потрачены деньги и усилия, кто-то же должен компенсировать их организациям ЖКХ.

Это необходимо, чтобы не ухудшать финансовое положение всех коммунальных организаций, дать им возможность предоставлять коммунальные услуги и далее.

В-третьих, необходимо определить конкретные случаи, когда может производиться такое списание, чтобы потребители знали, когда они могут на него рассчитывать, не дискриминировать граждан, которые добросовестно оплачивают эти услуги.

Для успеха данной инициативы необходим постоянный контроль её исполнения, оперативное решение всех возникающих в ходе её применения вопросов, всё это будет способствовать её пониманию и принятию у населения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут разрешить списывать долги за услуги ЖКХ, если у граждан есть уважительные причины. Документ об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ разработал Минстрой РФ.

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