Самара, , 14:56 — REGNUM Запрет на пребывание граждан в лесах продлен до 9 сентября в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Плакаты «Берегите лес!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В связи с сохранением высокого класса пожарной опасности министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области продлило запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на период с 31 августа по 9 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет распространяется на все лесничества, которые расположены в Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие выходные в Самарской области произошли 44 природных пожара на площади свыше одного га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области сообщили о ситуации с природными пожарами