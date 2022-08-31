Тюмень, 31 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Тюмени арестован гражданин, раздевавший малолетнюю девочку в торговом центре. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Кристина Уколова ИА REGNUM Девочка тянется к фонтану

Из представленных суду материалов известно, что 29 августа обвиняемый 1989 года рождения в состоянии алкогольного опьянения в ТРЦ «Гудвин» стал приставать к пятилетней девочке. Он её обнимал, брал на руки и пытался раздеть.

Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Подозреваемого задержали. Он не женат, нигде не работает, живёт с мамой.

По факту возбуждено уголовное дело п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). По постановлению суда обвиняемый будет находиться под стражей по 30 октября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2021 году наблюдался рост количества преступлений против половой неприкосновенности детей на 47,4%.