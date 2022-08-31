Москва, 31 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Попытка атаковать освобожденные Россией территории Херсонской области обернулась для Киева настоящей катастрофой. Об этом 31 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

«Контрнаступление [б. УССР] для вооруженных сил [б. УССР] стало катастрофой. Поэтому в Киеве приняли решение об ужесточении методов военной цензуры», — сказал Коротченко.

Военный эксперт напомнил, что только по официальным данным число погибших киевских боевиков входе атаки на освобожденные Россией территории Херсонской области превысило 1 тыс. человек. Также Киев потерял по меньшей мере 120 единиц бронетехники.