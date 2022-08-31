Сеул, 31 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Советники лидеров Южной Кореи, Японии и США проведут на этой неделе встречу на Гавайях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Совета национальной безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Советник национальной безопасности США Джейк Салливан, генсек совбеза Японии Такэо Акиба и глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Сон Хан проведут встречу в штаб-квартире Индо-Тихоокеанского командования США в Гонолулу 1 сентября», — заявил официальный представитель СНБ Эдриенн Уотсон.

Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники встречи обсудят ряд важных тем, включая северокорейскую проблему, экономическую безопасность, обстановку в регионе и вопросы трёхстороннего сотрудничества.

Отмечается, что в рамках визита в США представитель Южной Кореи также проведет двусторонние встречи с коллегами из США и Японии.