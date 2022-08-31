Донецк, 31 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Примерно 9 тыс. человек, в том числе более 130 детей, погибли в Донецкой Народной Республике с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе. Об этом уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала в интервью РИА Новости.

Александр Погожев ИА REGNUM Пешеходный переход в Донецке

Она отметила, что за период спецоперации увеличилось количество людей, судьба которых неизвестна. До 24 февраля пропавших без вести было около 360 человек, теперь «намного больше».

«На данный момент погибло порядка 8769 человек, в том числе более 130 детей. Это с начала конфликта», — сказала Морозова.

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