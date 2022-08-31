Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Глава студии «Невафильм» Олег Березин анонсировал рост сборов в российских кинотеатрах. Его слова приводит портал «Фонтанка» 31 августа.

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«Я понимаю, что наличие большого российского кино в прокате в конечном итоге приведет к тому, что кассовые сборы российских кинотеатров вырастут больше, чем они были до пандемии», — заявил Березин. Он также отметил, что подобный рост может случиться уже осенью 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания IMAX запретила показывать фильмы в одноименном формате в России. Подобный запрет также распространился на картины российского производства.

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