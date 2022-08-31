Тегеран, 31 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Россия и Иран ведут предметные переговоры на тему интеграции своих платёжных систем. Об этом 31 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Иране.

МИД Ирана Сергей Лавров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом

«Относительно интеграции и взаимного использования российской платежной системы «Мир» и иранской системы Shetab ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков, они общались, по-моему, в июле и договорились о своего рода дорожной карте, которая будет приводить нас к этому результату», — заявил Лавров.

«Я уверен, что это состоится достаточно скоро», — указал он.