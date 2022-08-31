Екатеринбург, 31 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 31 августа состоялось торжественное открытие школы №123 на улице Академика Парина. Учреждение будет иметь естественно-научную направленность и сможет стать стартовой площадкой для будущих учёных, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Школа сможет предоставить обширные возможности детям, которые хотят связать свою дальнейшую деятельность с наукой. Здесь уже появились модули для изучения робототехники, 3D-принтеры и андроидные роботы.

Школа 1 сентября примет около 1,5 тыс. учеников. Для них в здании построили просторный спортивный комплекс, который в том числе включает площадку для хоккея и фигурного катания. В школе установили систему видеонаблюдения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа в столице Урала также открыли две обновлённые школы.