31 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Соединенные Штаты Америки пообещали ввести против России новые санкции, если на освобожденных от нацистов территориях б. УССР проведут референдумы.

Мирослава Романенко, , 15:53 — REGNUM Соединенные Штаты Америки пообещали ввести против России новые санкции, если на освобожденных от нацистов территориях б. УССР проведут референдумы. Об этом 30 августа заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновник указал на то, что «экономические издержки» сильно ударят по Российской Федерации.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, какими еще санкциями Штаты могут напугать или удивить Россию. Были и те, кто призвал отказаться от доллара, и это ударит по Соединенным Штатам. Иные призвали США не вмешиваться.

«Да плевать. У себя дома порядок лучше наведите», — призвал «А».

«И какие там они ещё санкции могут ввести? Как люди говорят, у нас уже полный пакет ваших пакетов с пакетами, что складывать некуда», — иронизирует Александр.

«Напугали», — смеется Дмитрий.

«Когда уже эти тупоголовые поймут, что с началом СВО в России всем глубоко плевать на какие-то там запугивания и предупреждения из США… Россия действует исходя из своих интересов, а не по указке из Вашингтона…» — пишет Fawkes.

«У России уже давно иммунитет выработался на одно только слово «санкции», — отметил Z O V.

«Полный отказ от доллара в товарообороте между странами, и эта вонючая опухоль мира развалится и исчезнет!» — добавила Oksana.

«Пускай к мусорному баку сразу несут, там уже полно их пакетов валяется», — пошутил Alexander V.

Ведант Пател United States Department of State

«Сидеть за лужей и не рыпаться не пробовали? Глядишь, и у самих бы жизнь наладилась…» — прокомментировал Константин D.

«Напугали санкциями, ага… Как бы побыстрее у них гражданскую войну организовать?» — с сарказмом поинтересовался Andr.

«У меня у одной слово «санкции» уже вызывают улыбку?» — смеется Инна.

«Как страшно, аж руки дрожат», — с сарказмом отметил Николай П.

«У них от тех санкций экономика не отвалится, нет?» — с юмором спросил Alex.

«Напугали ежа голой *опой», — отреагировал Евгений К.

«Что, неужели-таки свалят с нашего рынка?» — поинтересовался Angel Z.

«Американцы против демократии?» — не без сарказма задался вопросом Михаил.

«Они ввели уже более 10 000 санкций, всем настолько плевать, что уже никто и не считает их», — подытожил один из участников обсуждения.