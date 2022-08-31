Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга направил запрос на получение более 600 млн рублей на реставрацию исторических памятников в 2023 году. Такая потребность была озвучена 31 августа в рамках «нулевых чтений» бюджета, передаёт ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрация в Петербурге

Председатель КГИОПа Сергей Макаров рассказал о планах комитета на следующий год. Запрошенные средства планируют направить на реализацию реставрационных программ.

«Это программа «Наследие», где комитет является заказчиком по реставрации знаковых объектов культурного наследия нашего города. Для продолжения завершения работ на нескольких объектах требуется цифра в 481 млн рублей», — уточнил Макаров.

Он добавил, что на реализацию второй программы в 2023 году уйдёт 200 млн рублей. Она коснётся восстановления жилых домов-памятников.

Отдельно Макаров рассказал о планах по реставрации Дома Полежаева (Старорусская улица, дом 103). На проведение ремонтных работ уйдёт 80 млн рублей. А на охрану дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе потребуется ещё примерно три миллиона рублей.

Отметим, что всего в Петербурге в 2023 году планируют отреставрировать 80 исторических памятников.