Москва, , 14:46 — REGNUM Есть заявление министра экономического развития о целевом сценарии ускоренной адаптации экономики в условиях санкций, который опирается на три направления — развитие новой транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения экспорта и импорта; поддержку проектов импортозамещения; обеспечение технологической самостоятельности. Однако нет деталей, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Рост экономики Peggy Marco

«Новые сценарии развития экономики пока не опубликованы, публично доступны лишь цифры августовского макропрогноза Минэкономразвития РФ на 2023–2025 гг., которые приводились в ряде СМИ.

Сравнение этих цифр с базовым сценарием ЦБ РФ показывает, что у Минэкономразвития заметно выше среднесрочные прогнозы роста ВВП (2024–2025 гг.), то есть Минэкономразвития ждет фактического восстановления экономики к докризисному уровню 2021 г. в 2025 г., в то время как средние значения прогнозных диапазонов ЦБ РФ в базовом сценарии позволяют надеяться на это лишь за пределами прогнозного периода.

Также у Минэкономразвития существенно выше прогнозы по экспорту и импорту, что может недооценивать эффект формальных и неформальных санкций и переоценивать потенциал восстановления поставок.

По-видимому, здесь закладывается ожидание, что структурная трансформация завершится в 2023 г. и затем перейдет в быстрый восстановительный рост, однако это, скорее, выглядит как желаемый результат.

Решение основных среднесрочных проблем, которые могут стать основным ограничением потенциала экономики — замещение экспортных рынков, импорта оборудования и комплектующих, обновление производственной базы — пока находятся лишь в начальной стадии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития совместно с другими ведомствами разработало сценарии развития экономики России до 2030 года, целевой сценарий предполагает выход на устойчивый рост уже в 2024 году.

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