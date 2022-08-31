Москва, 31 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Обстрелы Запорожской АЭС являются не чем иным, как ядерным шантажом режима Зеленского. Об этом 31 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

«Мы будем готовиться к тому, чтобы все эти факты обобщить в одно большое уголовное дело против режима Зеленского, конкретных ответственных лиц и тех, кто сегодня угрожает миру ядерной дубинкой. Потому что по-другому это не назовёшь, обстреливать атомную станцию — это ядерный шантаж», — заявил Балицкий.