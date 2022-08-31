Вашингтон, 31 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 августа призвал власти Сербии разрешить проведение сентябрьского гей-парада в Белграде.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

На своей странице в социальной сети Блинкен отметил, что «свобода проведения мирных собраний и свобода самовыражения являются важными составляющими здоровой демократии».

«Призываем Сербию не отказываться от решения стать хозяйкой «Европрайда — 2022». Права LGBTQI+ — это права человека», — подчеркнул Блинкен.

Напомним, что «Европрайд» планировалось провести в Белграде с 12 по 18 сентября 2022 года. Однако, правительство Сербии посчитало, что проведение мероприятия не отвечает соображениям безопасности.

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