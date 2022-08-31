Джакарта, 31 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Индонезия, председательствующая в G20, призвала представителей крупнейших экономик мира к совместным действиям против глобального потепления, сообщает французское издание Le Figaro.

(сс) Prayitno Индонезия

Министр окружающей среды Индонезии подчеркнула, что «глобальные экологические проблемы требуют глобальных решений».

«Мы не можем избежать того факта, что мир сталкивается с усугубляющимися проблемами», — добавила министр, приведя в качестве примеров рост цен на энергоносители и глобальную нехватку продовольствия.

По словам ученых, промышленно развитые и развивающиеся страны все чаще страдают от рекордной жары, наводнений и засух, которые могут увеличиваться и усиливаться из-за изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан хочет обеспечить, чтобы на Бали не было мусора во время саммита G20.