* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 31 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Министерство финансов временного правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сообщает, что за прошедший год был получен доход в размере 135 миллиардов афгани. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Министр финансов мулла Хидаятулла Бадри заявил на пресс-конференции 30 августа, что 70 миллиардов афгани получено в виде таможенных поступлений и 65 миллиардов афгани — в виде налоговых и иных сборов.

Он добавил, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все структуры министерства финансов действуют в штатном режиме.

Бадри отметил, что началась решительная борьба с административной коррупцией, а источники доходов находятся под контролем.

Министр заявил, что впервые национальный бюджет формируется за счёт внутренних доходов. Он добавил, что в следующем финансовом году планируется собрать 231 миллиард афгани доходов.