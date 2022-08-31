Мадрид, 31 августа 2022, 15:14 — REGNUM Испанский актёр Мигель Бернард («Элита») исполнит главную роль в ребуте («перезагрузке») «Зорро». Об этом сообщило издание Variety 31 августа.

Мигель Бернард
Мигель Бернард
Цитата из интервью для GQ

По данным источника, съёмки сериала, постановкой которого занимается Хавьер Кинтас («Бумажный дом»), стартовали в Испании в июле 2022 года. Вместе с Бернардом в шоу снимется мексиканская модель Рената Нотни, которой досталась роль возлюбленной главного героя.

Напомним, действия 10-серийного «Зорро» развернутся в США 19-го века. Точная дата выхода сериала пока что держится в секрете.

Читайте ранее в этом сюжете: Бен Кингсли вновь сыграет Тревора Слэттери в сериале «Чудо-человек»