Мадрид, , 15:14 — REGNUM Испанский актёр Мигель Бернард («Элита») исполнит главную роль в ребуте («перезагрузке») «Зорро». Об этом сообщило издание Variety 31 августа.

Мигель Бернард Цитата из интервью для GQ

По данным источника, съёмки сериала, постановкой которого занимается Хавьер Кинтас («Бумажный дом»), стартовали в Испании в июле 2022 года. Вместе с Бернардом в шоу снимется мексиканская модель Рената Нотни, которой досталась роль возлюбленной главного героя.

Напомним, действия 10-серийного «Зорро» развернутся в США 19-го века. Точная дата выхода сериала пока что держится в секрете.

Читайте ранее в этом сюжете: Бен Кингсли вновь сыграет Тревора Слэттери в сериале «Чудо-человек»