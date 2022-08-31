Энергодар, Бывш. УССР, 31 августа 2022, 14:41 — REGNUM В Энергодаре задержали группу киевских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, у диверсантов изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы. Они планировали устроить теракт во время визита направляющейся на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что делегация МАГАТЭ будет въезжать на освобожденную Россией территорию Запорожской области в порядке общей очереди.
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