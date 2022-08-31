Энергодар, Бывш. УССР, , 14:41 — REGNUM В Энергодаре задержали группу киевских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Энергодар. Станция АЭС DENAMAX

«Задержана группа [киевских] диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции», — сказал он РИА Новости.

По его словам, у диверсантов изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы. Они планировали устроить теракт во время визита направляющейся на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.

«Чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия на может обеспечить безопасность», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что делегация МАГАТЭ будет въезжать на освобожденную Россией территорию Запорожской области в порядке общей очереди.

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