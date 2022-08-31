Москва, , 14:41 — REGNUM Компроматы на европейских политиков, которые есть в распоряжении США позволяют им управлять Европейским союзом (ЕС). Об этом 31 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда Европа там прогибается под США то надо понимать, что у Вашингтона есть сильные рычаги давления», — сказал Коротченко.

По его словам, в число подобных рычагов давления входят компрометирующие сведения на многих высокопоставленных европейских политиков, которые удалось собрать ЦРУ.

«Любой европейский лидер не защищен. Есть масса способом сбора на него компроматов, что делает его послушным для США», — отметил военный эксперт.

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