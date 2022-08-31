Саратов, , 14:52 — REGNUM Бывшего главного врача одного из медицинских учреждений Саратовской области признали виновным в получении взятки в крупном размере. Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Штраф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в марте 2022 года бывший сотрудник медучреждения получил от представителя юридического лица, действующего в интересах своей и другой организации, взятку частями в виде денег в общей сумме 213 тыс рублей. За незаконное вознаграждение требовалась ускоренная оплата по договорам, заключенными с этими двумя организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего руководителя одного из отделов департамента ФГУП «Почта России» управление федеральной почтовой связи Саратовской области — филиал ФГУП «Почта России» за получение взятки с вымогательством оштрафовали на 2,5 млн рублей.

Читайте также: В Саратове сотрудница РЖД подозревается в получении взятки