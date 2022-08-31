Кострома, 31 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Для костромских волонтёров разработали карты лояльности, по которым они могут получить скидки на услуги организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель Комитета по делам молодёжи Костромской области Елена Исакова.

http://kdm44.ru Юные волонтёры- сборщики мусора на пляже в Макарьевском районе

Речь идёт о продуктах операторов связи, кофейнях, аптеках, услугах медицинских организаций и фитнес — центров. На данный момент к программе присоединилось более 20 коммерческих организаций. Чтобы получить карту, волонтёр должен зарегистрироваться на федеральной платформе «Добро. ру» и посвятить добрым делам как минимум 50 часов. Их учёт ведётся на самом портале.

«В Костромской области очень много волонтёров, но некоторые даже не считают себя добровольцами — они просто помогают по мере возможности, не понимая своего статуса. Это здорово, но мы хотим, чтобы эта деятельность была систематизирована. Кроме этого, карта лояльности поможет большему количеству людей узнать о платформе, о возможностях добровольческой сферы — обучении, конференциях, научной работе по этой тематике, семинарах», — сказала Исакова.

Сейчас на федеральной платформе зарегистрировано 12 тысяч волонтёров из Костромской области. Получить карту лояльности некоторые из них могут в региональном центре развития добровольческой деятельности, являющимся структурным подразделением молодёжного центра «Кострома».