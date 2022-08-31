Москва, , 14:37 — REGNUM Несмотря на остановку Газпромом газопровода «Северный поток» на плановый ремонт до 2 сентября, цены на газ на нидерландской бирже TTF снизились до $2580 за тысячу кубометров. Поводом для снижения цен на газ стали заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что средний объём запасов газа в ПХГ стран Евросоюза достиг 80%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Ранее Еврокомиссия потребовала от стран ЕС заполнить газом подземные хранилища к 1 ноября не менее чем на 80%. Но этот средний показатель говорит совсем не о том, что страны ЕС пунктуально исполнили требование Брюсселя, а, скорее, о том, что заполняемость ПХГ в некоторых странах достигла 100%, в то время как в других странах хранилища заполнены газом значительно меньше, чем на 80%.

Ранее западные СМИ сообщали, что план Еврокомиссии уже на сегодняшний день выполнен семью странами, среди которых Польша и Португалия, заполнившие ПХГ газом на 100%.

Кроме того, показатель уровня заполнения ПХГ газом очень динамичный и меняется в зависимости от погодных условий и скорости расходования газа из хранилищ.

Таким образом, если осень окажется аномально холодной, то даже страны-лидеры по заполняемости хранилищ газом, могут начать быстро его расходовать, что к 1 ноября может свести на нет все победные рапорты Еврокомиссии о достаточных, чтобы пережить зиму, запасах газа в европейских ПХГ.

Цены на газ, хотя после заявлений главы Еврокомиссии снизились почти на 20% за пару дней, всё равно остаются очень высокими, оставаясь выше $2500 за тысячу кубометров.

После окончания планового ремонта на газопроводе «Северный поток» они могут снизиться ещё на 5-10%, но это изменение будет не принципиальным, так как зима близко, а уровень заполняемости хранилищ газом пока достаточен только для того, чтобы пережить не слишком холодную зиму.

Радикально изменить ситуацию и снизить цены на газ ниже $1000 за тысячу кубометров может либо окончательное разрешение вопроса с турбинами для «Северного потока», либо, что пока представляется очень маловероятным, ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — полагает эксперт.

Как сообщало, поставки газа по трубопроводу «Северный поток» остановлены полностью в связи с началом планового ремонта.

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