* Талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 31 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В афганской провинции Бамиан спецслужбы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали четырёх молодых людей по обвинению в причастности к группе, которую в социальных сетях называют «Повстанцами». Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Достоверный источник на условиях анонимности сообщает, что эти люди были задержаны после того, как создали в социальных сетях группу под названием «Повстанцы» и выложили в сеть фотографии, на которых они позировали с оружием.

Собеседник добавил, что член этой группы, находящийся сейчас за пределами страны, сообщил об этом разведке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане. Спецслужбы радикалов подвергли задержанных юношей пыткам и требовали сдать оружие, с которым они фотографировались.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.