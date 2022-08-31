Москва, 31 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Запорожье фиксируют причастность США к обстрелам территории области. Об этом 31 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

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«Сегодня, кстати, удар был БПЛА по администрации Энергодара. Американского — у нас уже есть осколки, у нас есть все детали, которые мы изучили. Чётко понятно, что это американский дрон-камикадзе. Мы нашли и характерные особенности, и маркировку», — заявил Балицкий.

«Всё это сегодня запротоколировано, в ближайшее время покажем и готовимся к тому, чтобы все эти факты обобщить в одно большое уголовное дело против режима Зеленского, конкретных ответственных лиц», — указал он.

Напомним, ранее крышу хранилища ядерного топлива на Запорожской АЭС повредил снаряд ВСУ. Речь идёт о спецкорпусе №1 ЗАЭС. Крышу этого хранилища ядерного топлива на Запорожской АЭС повредил снаряд, выпущенный из гаубицы М777 и имеющий калибр 155 мм.