Энергодар, Бывш. УССР, 31 августа 2022, 14:36 — REGNUM В городе Энергодар задержали киевских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом 31 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Ralf1969

«Задержана группа [киевских] диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции», — приводит слова Рогова РИА Новости.

По словам чиновника, у боевиков изъяли автоматы, гранатомёты, а также взрывные устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, территорию Запорожской АЭС за сутки обстреляли около 60 раз.